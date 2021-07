Ponza, “salviamo Villa delle Tortore”: anche Di Maio si unisce all’appello dei cittadini

Ponza – Esperti e rappresentanti delle principali istituzioni euro-mediterranee rilanciano l’appello dei ponzesi alla Regione Lazio dello scorso 12 luglio dalla Villa delle Tortore (di proprietà della Regione, nel centro dell’isola), perché salvi la Villa in disuso da circa 15 anni, e ne autorizzi la trasformazione in Centro per l’Alta Formazione e Science Diplomacy sulla sostenibilità ambientale, a beneficio di donne e giovani generazioni dell’area mediterranea, in occasione dell’evento Sviluppo Sostenibile a Ponza, tenutosi in forma ibrida ieri, lunedì 26 luglio, a Ponza.

Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Commissione Europea a Roma, Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima, Silvia Costa, commissario per il restauro del penitenziario di Santo Stefano a Ventotene, Gennaro Migliore, presidente, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (Pam), Grammenos Mastrojeni, segretario generale Aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), e Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno partecipato (di persona, o in remoto) all’evento che la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e Prospettive Mediterranee hanno organizzato nella piazza della SS. Trinità sull’Isola di Ponza, con il supporto della Fondazione Prima (Segretariato Italiano), in collaborazione con la Ride.

Greta Spreafico, Assistant Coordinator della Rete Italiana Alf, ed Enrico Molinaro, presidente di Prospettive Mediterranee e segretario generale della Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo (Ride), capofila della Fondazione Anna Lindh in Italia hanno coordinato l’evento – nel contesto del Festival Cerealia e dell’iniziativa annuale euro-mediterranea inter-istituzionale Ponza Prima-Med 2021, entrambi beneficiari di una medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella -, per celebrare l’80° anniversario del Manifesto di Ventotene per l’Europa libera e unita, in due momenti distinti in successione tra loro.

Il celebre Manifesto di Altiero Spinelli, confinato con Pertini e Terracini dal 1937 al 1939 a Ponza, e poi deportato dal 1939 al 1943 a Ventotene, ispira i valori dell’iniziativa, con l’obiettivo di porre l’Arcipelago Pontino al centro simbolico di dialogo e cooperazione euro-mediterranei, e di lanciare un messaggio comune sullo sviluppo sostenibile, sottolineando lo stretto rapporto tra cibo, salute e ambiente evidenziato anche dalla pandemia Covid-19.

