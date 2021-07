Pulizia del litorale di Fondi: Puc al lavoro con la ditta che si è aggiudicata il servizio

Fondi – È ufficialmente partito “Valorizziamo la Costa”, l’ultimo progetto promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito dei Puc. I beneficiari di reddito di cittadinanza saranno al lavoro, dal lunedì al sabato, dalle 5 alle 9, per garantire il decoro del litorale di Fondi, in affiancamento alla cooperativa che si è aggiudicata il servizio.

I puc si occuperanno di svuotare i punti di conferimento dei rifiuti differenziati, di pulire le spiagge libere e di monitorare le stesse per quanto riguarda igiene e decoro, segnalando eventuali criticità.

I percettori di reddito di cittadinanza, armati di guanti e pettorine verdi, saranno distribuiti sull’intero litorale, da Torre Canneto a Capratica.

“Sono molto soddisfatto di come stanno procedendo i vari progetti attivati, dai parchi al castello, dall’ospedale al cimitero – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – l’auspicio è che, tanto il litorale quanto i diretti interessati, possano trarre benefici da questa proficua e preziosa sinergia”.

“Un supporto alla ditta incaricata nella fascia oraria cinque-nove – spiegano gli assessori ai Servizi Sociali e all’Ambiente Sonia Notarberardino e Fabrizio Macaro – renderà le nostre spiagge più pulite e accoglienti già dalle prime ore del mattino. Ringraziamo gli uffici di entrambi i settori per l’ottimo e celere lavoro svolto”.

