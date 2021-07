Raccolta differenziata, la campagna RiciclaEstate di Legambiente fa tappa a Torvaianica

Pomezia – Torvaianica è tra le 24 località costiere del Lazio in cui fa tappa RiciclaEstate, la prima edizione della campagna di sensibilizzazione di Legambiente – con il contributo di Conai e il patrocinio della Regione Lazio – per raccontare i numeri dell’economia circolare e le buone pratiche per il giusto conferimento dei rifiuti sul litorale durante la stagione balneare.

La giornata formativa, svoltasi mercoledì 21 luglio, è stata l’occasione per presentare il Rapporto rifiuti e raccolta differenziata, dove emerge come “nei 10 anni presi in considerazione, alla crescita della differenziata si è affiancata una fortissima contrazione della produzione totale dei rifiuti urbani, con un meccanismo di riduzione”.

“I numeri presentati da Legambiente – ha commentato l’Assessore Stefano Ielmini – ci mostrano come sia cambiata sensibilmente la situazione della raccolta differenziata in questi ultimi anni. Abbiamo superato il 71% di raccolta differenziata, confermandoci una Città virtuosa in materia di rifiuti. Non solo, dall’analisi emerge una avanzata percentuale di frazione organica che, ricordiamo, può trasformarsi in un’importante opportunità per il territorio attraverso il compostaggio. I dati parlano chiaro, il servizio di raccolta rifiuti è efficiente: per questo riusciamo a garantire alla cittadinanza la tassa sui rifiuti più bassa dei Comuni della provincia di Roma tra i 40 e i 75mila abitanti”.

“Stiamo lavorando per diffondere tra i cittadini la cultura della raccolta differenziata e della riduzione a monte dei rifiuti – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – un impegno quotidiano e consapevole per proteggere l’ambiente in cui viviamo, ponendo le basi per un futuro più green.

Le campagne informative rappresentano un’occasione importante per rendere partecipi cittadini e turisti delle buone e virtuose pratiche sulla raccolta differenziata che poi possono essere riproposte a casa. Dal 6 al 22 agosto, durante i weekend, tornerà per il secondo anno consecutivo il nostro progetto di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata – in collaborazione con Formula Ambiente, curato da Achab Group – che prevede una serie di attività ludiche per imparare, divertendosi, il rispetto per l’ambiente attraverso il corretto riciclo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia