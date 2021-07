Botticelle, denunciati dieci vetturini per l’occupazione abusiva dei box a Testaccio

Roma – Sono dieci le persone denunciate questa mattina da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, a seguito di una mirata attività di controllo nell’area dell’ex Mattatoio a Testaccio. L’operazione, avviata su impulso della sindaca di Roma Virginia Raggi, ha riguardato 29 box presenti all’interno dell’area, di proprietà di Roma Capitale, e lo stato di salute dei cavalli: 10 i vetturini denunciati per occupazione abusiva.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti in merito all’utilizzo illegale di alcune delle strutture censite durante l’intervento.

“Ringrazio le donne e gli uomini della nostra Polizia Locale per essere immediatamente intervenuti per ripristinare la legalità. L’attenzione di questa Amministrazione per lo stato di salute degli animali e per il rispetto delle regole è massima. Con l’azione di questa mattina vogliamo affermare un principio: non è tollerabile portare avanti attività economiche, di qualsiasi natura, a discapito delle più elementari norme che regolano la nostra Comunità”, ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi.