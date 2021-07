Estate Caerite 2021: Doppio appuntamento con la comicità al Parco della Legnara

Cerveteri – Due grandi volti dello spettacolo, della comicità, del teatro e del cinema italiano arrivano al Parco della Legnara a Cerveteri. Domani, giovedì 29 luglio alle ore 21:30 a salire sul Palco sarà Antonio Giuliani, con “Insensibile…”, mentre sabato 31 luglio, sempre alle ore 21:30 arriverà Riccardo Rossi, con “W le Donne”.

Lo spettacolo di Antonio Giuliani sarà ad ingresso gratuito, mentre quello di Riccardo Rossi prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. Costo, 10euro mentre per gli under 12 è prevista una riduzione: solamente 6 euro. I biglietti per lo spettacolo di Riccardo Rossi si possono acquistare presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro.

“Dopo il grande successo di pubblico dello spettacolo di domenica con Neri Marcorè, continuano gli appuntamenti al Parco della Legnara – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – sul palco, Antonio Giuliani e Riccardo Rossi. Due serate speciali, un modo per trascorrere un momento di spensieratezza e allegria con due volti estremamente noti al grande pubblico, oramai quasi di famiglia”.

Il programma dell’Estate Caerite prosegue anche ad agosto, con Nino Taranto e il Magico Alivernini (il 1 agosto), Antonio Rezza (sabato 7 agosto) e Maurizio Battista (14 agosto).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri