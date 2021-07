Flumen Festival, tenta la fortuna con la Pesca di Beneficenza: ecco tutti i premi in palio

Ritorna il Flumen Festival, giunto alla III Edizione, che si svolgerà dal 3 al 5 settembre 2021 all’Expò-Salsedine di Fiumicino (Via della Scafa, 143), con una introduzione virtuale sui canali social nei giorni 1 e 2 settembre. Il Festival è promosso dal Movimento Nonviolento, da “Io, Noi – ODV” e dalla Biblioteca per la Nonviolenza.

Oltre a buona musica, grazie anche al nuovo Flumen Youth Music Contest (leggi qui), buon cibo e spettacoli dal vivo di qualità, che faranno da cornice al ad un programma culturale di spessore e in cui non mancheranno spazi di collaborazione con altre reti e associazioni del territorio ed europee, per la condivisione di buone pratiche di cittadinanza attiva e progettazione, stand d’artigianato creativo, giochi per i bambini e le famiglie, soluzioni innovative, quest’anno il Flumen Festival organizzerà una Pesca di Beneficenza con tanti interessanti premi in palio, offerti dagli esercizi commerciali di Fiumicino: gioiellerie, parrucchieri, bar, ristoranti, scuole di musica del nostro territorio e molti altri, hanno deciso di dare il proprio contributo volontario al Festival dell’Ecologia, della Nonviolenza e delle Migrazioni.

In particolare, ecco tutti i premi palio:

Serie di trattamenti (Carlito’s e Sam’s) Orologio donna Swarovski (Cose Italiane) Cena di pesce per 2 persone (SanStefano) Visita specialistica e servizi (DentalFriends) 1 mese di corso a scelta (Riserva Musicale) 1 paio di occhiali da sole (Planet Optical) Cena cinese per 2 persone (Home Cooking) Buono fornitura scolastica (Sacart) 1 settimana di colazione per 2 (Bar Zeus) Cesto gadget FLUMEN

Per partecipare alla Pesca di Beneficienza, il costo è di 1 euro a biglietto. I biglietti possono essere acquistati già da oggi, 28 presso la sede di “Io, Noi – Odv” in via delle Meduse 63a, Fiumicino e presso gli esercizi commerciali partner dell’iniziativa.

L’estrazione avverrà il 5 settembre 2021 alle ore 23:00 nel corso del Flumen Festival e i premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data di estrazione. Tutto il ricavato della Pesca di Beneficenza sarà devoluto in progetti ed attività riguardanti l’infanzia e l’adolescenza.

