Fiumicino – “Iniziano oggi i lavori della nuova pista ciclabile di Fregene con un percorso suggestivo che attraversa la pineta monumentale”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

All’apertura del cantiere erano presenti, oltre al sindaco Montino e all’assessore Caroccia, anche l’assessora alle attività produttive Erica Antonelli e i consiglieri Paola Meloni, Angelo Petrillo e Fabio Zorzi, il presidente della Pro Loco di Fregene Giovanni Bandiera e il delegato del sindaco Angelo Giavara.

Foto 3 di 3





“Un altro chilometro di pista – aggiunge il sindaco – per realizzare il quale seguiremo un sentiero naturale che si snoda tra gli alberi della pineta, in modo da rispettare integralmente il parco e da fare sì che i ciclisti si sentano immersi nella natura”.

“Una staccionata sarà realizzata dalla parte interna della pineta, in modo che la pista sia fruibile in sicurezza anche la sera – prosegue – mentre dal lato che fiancheggia viale della Pineta sfrutteremo la recinzione già esistente”.

“Entro novembre chiuderemo i lavori e la pista sarà fruibile – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia -: si tratta di un appalto che usufruisce di fondi del ministeri stanziati appositamente per la realizzazione di piste ciclabili. Dopo questo tratto, che passa lungo via Nervi per collegare viale di Porto al lungomare, contiamo di realizzare un ulteriore tratto di ciclabile che passa da Campo salino e arriva alla stazione di Maccarese. Per quest’ultima tranche, ci stiamo interfacciando con la Maccarese s.p.a. Alla fine di questi interventi, viale di Porto sarà un vero e proprio snodo di piste ciclabili: un punto cruciale per la rete cittadina”.

“Stiamo lavorando perché questa sia la prima pista della nostra città che porta le persone al mare in bicicletta direttamente dalla stazione dei treni – sottolinea il sindaco -: una vera alternativa sostenibile alla mobilità su gomma. Si potrà arrivare con il treno a Maccarese portando la bici con sé. In 15 minuti di pedalata, si arriverà al lungomare di Fregene dove c’è già la pista che lo percorre tutto. E questo sarà possibile passando nel cuore della bellissima pineta Fellini”.

“La stessa cosa succederà con la pista che dalla stazione dei treni dell’aeroporto condurrà al lungomare della Salute – conclude Montino -: un progetto che realizzeremo con la collaborazione di Adr”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino