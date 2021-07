Ladispoli, dal 30 luglio al 1 agosto un weekend ricco di concerti e spettacoli

Ladispoli – “Mentre al Parco di Palo si esibiranno Arisa, Giusy Ferreri e The Kolors, in Piazza Rossellini ci saranno altrettanti spettacoli di grande levatura, a cominciare dal 30 luglio con “Al-Safar” un viaggio tra i popoli, spettacolo di danze orientali, performance esotica ed ammaliante da non perdere assolutamente”.

Lo ricorda l’assessore alla cultura del Comune di Ladispoli, Marco Milani, che aggiunge: “Il 31 luglio sarà la volta di Michele Ascolese, storico chitarrista di Fabrizio de André, che con il suo gruppo ci riproporrà i grandi successi dell’indimenticabile chansonnier ligure a partire dalle 21:30. Infine il 1 agosto grande spettacolo di danza con la Performance finale Summer Intensive AICS Danza 2021 a cura di Mandala di Paola Sorressa. Naturalmente ci sarà anche la Grottaccia con il teatro de I Servitori dell’Arte in “Impara l’arte e mettila da parte” il 30 luglio, mentre il 1° agosto sarà la volta di “Smile” – Ridere fa bene al cuore” de La valigia dell’attore. Enorme successo quello della mostra “Ultimo Approdo” dedicata al Caravaggio presso il Centro Arte e Cultura, con le opere del Maestro Guido Venanzoni e dei suoi allievi. Le visite continuano numerose ed entusiastiche, per un successo inimmaginabile. Il Flower Village nei giardini vi aspetta con tanto divertimento tutti i giorni dalle 17:00 in poi. Buon divertimento a tutti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli