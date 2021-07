Le bellezze di Ostia Antica in prima serata su Rai1 con una guida d’eccezione: Alberto Angela

Ostia – Il Parco archeologico di Ostia Antica sarà fra i protagonisti della puntata di Superquark in onda questa sera, mercoledì 28 luglio, alle ore 21.25.

A guidare i telespettatori fra le meraviglie degli scavi archeologici del litorale romano sarà il noto conduttore e divulgatore scientifico Alberto Angela, reduce dal successo di Ulisse (leggi qui).

Un’importante occasione per conoscere e far conoscere un patrimonio culturale inestimabile, che nel 2020 ha ricevuto il Marchio Europeo (leggi qui) in virtù dei valori testimoniati dai resti della prima colonia di Roma: la tolleranza religiosa, l’integrazione e lo scambio fra popoli diversi e la circolazione di idee.

Appuntamento a stasera, dunque, con un viaggio televisivo alla scoperta del territorio di Ostia.



