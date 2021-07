Non solo spiagge: dall’archeologia allo sport, ecco la campagna che racconta Ostia ai turisti

Ostia – Non solo incantevoli spiagge libere e stabilimenti: ad Ostia c’è molto di più. E sono proprio attrazioni come la Fontana dello Zodiaco, il borghetto dei Pescatori e il Pontile i protagonisti della nuova serie di minispot promozionali che celebra tutte le bellezze del mare della Capitale, dalle dune di Capocotta agli scavi di Ostia Antica.

Commissionati dal Municipio X di Roma e realizzati da Omniares Communication con la collaborazione di alcuni fra gli enti e le realtà più importanti del litorale romano e non solo – come il Parco archeologico di Ostia Antica, la Lipu, la Federazione italiana nuoto e la Federazione italiana vela -, gli spot (quattro, più uno introduttivo) nascono con l’intenzione di far conoscere Ostia e le sue meraviglie anche ai tanti turisti che, ogni anno, scelgono Roma per le loro vacanze.

“I quattro minispot saranno rilasciati nel corso delle prossime settimane e sono stati pensati proprio per essere condivisi sui social”, racconta a ilfaroonline.it la project manager Anna Di Lallo. “La nostra – prosegue – è una campagna tutta digitale e che punta a creare un turista più consapevole di ciò che Ostia ha da offrirgli: non solo meravigliose spiagge, quindi, ma anche sport, storia e archeologia”.

Gli spot, però, non si rivolgono soltanto ai turisti stranieri, ma anche e soprattutto a quelli laziali e romani. “In un’estate che, a causa della pandemia, sarà tutta italiana e dedicata al turismo di prossimità, volevamo sottolineare come, ad appena 20 minuti di auto da Roma, c’è un mare di cose da fare. Dal diving ad una gita in un sito archeologico, sono tante le ‘esperienze di vacanza’ che si possono vivere anche a due passi da casa propria”, spiega Di Lallo.

“Ostia e il X Municipio – sottolinea – pullulano di luoghi inesplorati o comunque sconosciuti ai più. Con questa campagna puntiamo a mettere in risalto tutto il nostro meraviglioso patrimonio, troppo a lungo sottovalutato”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio