Ostia, tentato omicidio in via Cardinal Ginnasi: 25enne accoltellato da una coppia

Ostia – Tentato omicidio in via Cardinal Ginnasi, a Ostia. E’ successo intorno alle 17.50 di ieri, martedì 27 luglio, quando, al culmine di una lite scaturita per motivi sentimentali, un uomo e una donna hanno accoltellato un ragazzo di 25 anni.

La vittima, assalita con un coltello, ha riportato ferite alle braccia e a una gamba, ed è stata medicata all’ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. Subito è intervenuta la Polizia di Stato, che ha tratto in arresto i due aggressori (19 anni lui, 33 lei). Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

