Pomezia, partita la gara pubblica per la rete idrica e fognaria di via delle Monachelle

Pomezia – Scadrà il prossimo 23 agosto il termine per la presentazione delle offerte della gara per il completamento della rete idrica e l’estensione della rete fognaria del I lotto di via delle Monachelle.

“Procediamo come da programma per portare finalmente acqua potabile e rete fognaria nel quartiere di via delle Monachelle – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – Dopo il primo tratto da via Laurentina a via Cattolica, già realizzato, è stato avviato l’iter per l’aggiudicazione della gara pubblica e l’avvio dei lavori del I lotto, interamente finanziati da Acea Ato2 nel programma degli interventi 2020-2023”.

“Abbiamo condiviso fin dal principio il progetto con il Comitato di Quartiere – aggiunge l’Assessore Giuseppe Raspa – e stiamo già lavorando al II lotto insieme ad Acea: proseguono i sopralluoghi operativi e la progettazione sta rispettando le tempistiche previste”.

“Si tratta di interventi strutturali in grado di dare finalmente una risposta concreta ai tanti residenti del quartiere – conclude il Sindaco Adriano Zuccalà – Dopo il completamento dei lavori si procederà, come annunciato, al rifacimento totale di via delle Monachelle e, dall’autunno prossimo, inizieranno i lavori anche a Castagnetta. L’avevamo detto ai nostri concittadini: è ora di concretizzare i progetti in tempi congrui e senza più false promesse”.

