Raccolta Porta a porta a Sabaudia, parte il servizio sperimentale

Sabaudia – Nei mesi di agosto e settembre sarà attivo il servizio sperimentale della raccolta Porta a Porta relativa alle utenze domestiche. Tale sperimentazione comporterà, a partire dal prossimo 1 agosto, una rimodulazione dei giorni di conferimento, che diventa identico su tutto il territorio comunale, e l’implementazione dei giorni di raccolta del rifiuto umido e organico, che verrà svolta tre volte la settimana il lunedì, giovedì e sabato.

Tali cambiamenti hanno l’obiettivo di omogenizzare il servizio sull’intero comprensorio di Sabaudia e allo stesso tempo, in risposta alle diverse segnalazioni arrivate nel tempo, di garantire una raccolta più efficiente nel periodo estivo, che sappiamo essere maggiormente critico, sia per l’aumento esponenziale della popolazione e dunque della produzione di rifiuti, sia per il proliferare di cattivi odori che un ritiro diradato comporta.

La Ditta Del Prete Srl raccomanda di dividere i rifiuti per tipologia e conferirli negli appositi contenitori o sacchi autorizzati seguendo l’eco-calendario di raccolta. Gli stessi vanno esposti davanti la propria abitazione la sera prima del giorno di raccolta o comunque entro le 6 del mattino stesso. Per il conferimento, infine, non sono ammessi i sacchetti neri ma vanno utilizzate le buste ecologiche, che è possibile ritirare dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 presso il Centro Del Prete in via Enzo Ferrari n.1.

Accanto al servizio sperimentale, è attivo il servizio a chiamata per il conferimento di pannolini, pannoloni e traverse sanitarie, fruibile nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì previa prenotazione al numero verde 800 44 72 70. Restano attivi anche gli altri servizi di conferimento rifiuti, come l’isola ecologica mobile estiva a cadenza settimanale fino al prossimo 15 settembre; il servizio di raccolta itinerante della frazione verde (erba, sfalcio e piccole potature), fruibile ogni sabato mattina su tutto il territorio; il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti, RAEE e sfalci verdi, prenotabile al numero verde 800 44 72 70; il servizio integrato estivo per la raccolta di organico, plastica e metalli, attivo fino al 15 settembre tutte le domeniche in via Litoranea (in prossimità della Chiesa di Bella Farnia) e in via Cupa a Mezzomonte.

La Ditta Del Prete ha avviato una capillare attività di informazione sul territorio comunale al fine di comunicare i cambiamenti e tutti i servizi integrativi attivati, i cui dettagli sono consultabili anche sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia (https://bit.ly/3BKcanE). Per qualsiasi domanda, perplessità o richiesta la Del Prete Srl ha anche attivato il numero verde 800 44 72 70, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (escluso festivi).

“Ogni novità comporta il sacrificio dell’adattamento – dice l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri -, ma sono certo, considerati gli obiettivi del servizio sperimentale e dei diversi servizi integrativi attivati, che i benefici supereranno di gran lunga i disagi iniziali. Invito noi tutti, dunque, a prestare attenzione e a differenziare in maniera corretta il rifiuto, assumendo comportamenti sempre più virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Bastano piccole accortezze e poche abitudini quotidiane. Miglioriamo la raccolta differenziata… insieme e tuteliamo la nostra città, il nostro futuro e il patrimonio ambientale che abbiamo in custodia”.

