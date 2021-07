Rifiuti, il Pd di Ladispoli: “Non si può far ricadere sulla provincia la malagestione Raggi”

Ladispoli – “Il territorio della provincia non può e non deve diventare il sito dove far ricadere un emergenza quale quella dei rifiuti di Roma, la cui gestione e risoluzione spetta ad un’Amministrazione efficiente, capace e degna del nome della Capitale d’Italia”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Partito democratico di Ladispoli.

“Di fronte al fallimento della sua giunta – attaccano -, la sindaca Virginia Raggi si ricorda di essere anche a capo della Città Metropolitana e ordina dunque la riapertura momentanea della discarica di Albano (leggi qui), minacciando di passare poi a quella di Colleferro. In più, con la scomparsa di Roma dalla mappa delle zone potenzialmente utili per ospitare siti e/o discariche, i rifiuti della Capitale diventano una vera e propria arma puntata contro gli altri circostanti comuni virtuosi”.

“Non è più possibile nascondere la polvere sotto il tappeto, infatti come sarà ribadito anche nella conferenza stampa indetta a Palazzo Valentini per oggi dai consiglieri metropolitani del gruppo unitario del centrosinistra “Le Città delle Metropoli”, insieme con il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e quello di Albano Massimiliano Borelli, milioni di cittadini attendono una risposta vera, diretta a guardare al progresso con rinnovato spirito di salvaguardia dell’ambiente”, concludono dal Pd.

