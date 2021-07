Scoperta maxi piantagione di marijuana: oltre 2mila metri quadri tra le campagne di Roma e Latina

Latina – La Polizia di Latina, nell’ambito di una specifica attività investigativa finalizzata a contrastare la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha individuato un terreno agricolo di oltre 2mila metri quadrati all’interno dei comuni di Aprilia in provincia di Latina e Lanuvio in provincia di Roma, sul quale erano state realizzate quattro enormi serre per la coltivazione di marijuana.

Nella circostanza i poliziotti del Commissariato di Polizia di Cisterna, in collaborazione con il Commissariato di Genzano e unità cinofile della Polizia di Stato della Scuola di Nettuno, hanno contato oltre 1800 piante di marijuana tutte provviste di un elaborato sistema di ventilazione e irrigazione.

Sono stati inoltre rinvenuti centinaia di litri di fertilizzante, provenienti direttamente da un ben individuato magazzino nella Locride, area geografica di provenienza di uno degli indagati, un 68nne conduttore del fondo. È stato inoltre denunciato il proprietario del terreno, un 49enne, di origini calabresi e residente ad Aprilia.

L’intero terreno è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(I Faro online)