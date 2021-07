Vaccino anti-Covid, nuovi open day ad Ardea: le date e le regole per partecipare

Ardea – “Come noto, alla luce delle recenti disposizioni del Governo, a partire dal 6 agosto 2021 sarà necessario il green pass (certificazione verde) per poter accedere a numerose attività, come ristoranti o bar (leggi qui)”. Lo ricorda, in una nota l’assessore al Covid-19 del Comune di Ardea, Alessandro Possidoni, che spiega: “Ancora prima delle nuove disposizioni, il Comune di Ardea si era interfacciata con la Asl Roma 6 per identificare sul territorio comunale delle date e delle location da utilizzare per gli open day vaccinali.

Come ricorderete, il 19 luglio avevamo organizzato nel cortile della chiesa di San Pietro Apostolo la prima giornata vaccinale in cui sono state vaccinate circa 70 persone. Ma non ci siamo fermati, anzi alla luce di diversi rumours che prevedevano una obbligatorietà per il green pass e quindi un aumento delle richieste dei vaccini da parte dei cittadini, abbiamo subito identificato altre date e luoghi sul territorio comunale.

In queste ore abbiamo definito gli ultimi dettagli con la Asl Roma 6 e con la Croce Rossa Italiana di Ardea: vi ricapitolo ed anticipo tutte le date e sedi dei prossimi open day vaccinali di luglio ed agosto che abbiamo identificato, distribuendoli in varie aree del territorio”.

29 Luglio 09.00-13.00: Largo Milano (Nuova Florida, vicino “Bar Ramses”)

1 Agosto 16.00-19.00: Parco Rielasingen (Tor San Lorenzo)

10 Agosto 16.00-19.30: Via delle Pinete, 121 (Lido dei Pini, adiacente BCC)

19 Agosto 16.00-19.30: Via Ardeatina km 25,500 (Montagnano, parcheggio “Dar Pagnotta”)

27 Agosto 16.00-19.30: cortile Chiesa San Pietro Apostolo (Rocca di Ardea)

– Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini residenti nella Regione Lazio maggiori di 18 anni non ancora vaccinati (quindi potrà essere vaccinato anche chi non è residente ad Ardea, ma con residenza nella regione Lazio);

– Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI;

– Per la campagna sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen-Johnson&Johnson

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea