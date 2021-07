Cinismo e Sentimenti nel singolo estivo di Tauri: “Pensi Romantico (Ma K Faje?)”

Dopo “Pareti” e “Il biscotto del cinese” (leggi qui), il giovane artista Tauri torna con un nuovo pezzo, il sesto della sua discografia, dal titolo “Pensi Romantico (Ma K Faje?)“. Il brano di connotazione Indie/Rap ha un impatto immediato dato dal groove dance, ricucito su un

mood di atmosfera R&B.

Attraverso un flow incalzante, il cantautore partenopeo narra il rapporto intricato e particolare tra due ragazzi: infatti, il protagonista maschile della canzone sembra avere un atteggiamento distaccato e poco coinvolto nei confronti della ragazza, la quale, pur criticando il comportamento di lui, continuerà a “pensare romantico” e a dargli altre possibilità. Il brano racconta le contraddizioni del sentimento amoroso laddove il cinismo può prendere il sopravvento.

Il singolo è pubblicato da ”Future Artist” , prodotto da Nyobass, scritto da Ciro Taurino in

collaborazione con Ennio Mirra, distribuito in digitale da A1 Artist First. Pensi Romantico (Ma K Faje?) è disponibile da martedì 29 luglio in streaming e download su tutti i principali store digitali.

Clicca qui per ascoltare “Pensi Romantico (Ma K Faje?)”

Chi è Ciro Taurino

Ciro Taurino, in arte Tauri, , nasce a Napoli il 26 ottobre 1998. Inizia il suo percorso musicale studiando il sassofono all’età di 12 anni, frequentando il conservatorio di Avellino. Successivamente impara a suonare anche la chitarra e il pianoforte, ma scopre anche un’innata passione per il canto. Frequenta nel 2018 una Masterclass di crittura d’autore indetta dal TMF e, nello stesso anno, partecipa ad AreaSanremo.

Dopo aver frequentato una seconda Masterclass, nel 2020 collabora con il cantautore partenopeo Mikele Buonocore ed inizia un percorso artistico col produttore Ennio Mirra (Nyobass) entrando nel roster di Future Artist. A cavallo tra il 2020 ed il 2021 pubblica 4 brani (Drive In, Ven17, Pendolo, Pareti). L’ultimo singolo Il biscotto del cinese è stato inserito nella nuova Playlist Editoriale di Spotify Fresh Finds.