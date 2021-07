“Dalla parola allo schermo”: la Regione premia 55 progetti di scrittura per il cinema

Regione Lazio – “Oggi aggiungiamo un altro tassello al nostro impegno nel settore del cinema e dell’audiovisivo con la premiazione di 55 progetti di scrittura per opere cinematografiche e audiovisive. La Regione Lazio sostiene così, sempre più, la filiera cinematografica e dell’audiovisivo, grazie ai contributi alle coproduzioni internazionali, alle produzioni locali, attraverso il sostegno alle sale cinematografiche e ora anche alle sceneggiature.” , dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Con l’avviso ‘Dalla parola allo schermo’ – continua il Presidente – abbiamo voluto dare a ognuno la possibilità di esprimersi su qualsiasi genere, dalla commedia alla fantascienza, purché il soggetto fosse ambientato, strettamente legato e radicato sul territorio laziale. Perché attraverso il racconto, il cinema, vogliamo contribuire alla diffusione delle identità culturali e valorizzare le eccellenze creative del territorio, soprattutto in un momento come questo.”

“La grande partecipazione al bando dimostra che si va nella giusta direzione, – spiega ancora Giovanna Pugliese, responsabile Cinema della Regione Lazio – abbiamo così deciso di aumentare l’importo complessivo dello stanziamento inziale fino a 275mila euro. I progetti sono stati selezionati da una Commissione di esperti a cui va il mio particolare ringraziamento. Il Lazio è sempre più terra di cinema e noi continueremo a scommettere su questo magnifico settore, perché possa ripartire e tornare a produrre opere e occupazione per il nostro territorio, proprio come accadeva prima della crisi economica e sanitaria.”

Il bando, realizzato con il supporto della società regionale in house LAZIOcrea, è il frutto del lavoro svolto dalla Regione che ha visto anche la consultazione delle associazioni di settore: ANAC – Associazione nazionale autori cinematografici, 100 Autori – Associazione della autorialità televisiva e Writers Guild Italia.

“Dalla Parola allo Schermo” ha ricevuto 971 domande effettive pervenute. I risultati dei vincitori valutati da una Commissione di esperti composta da Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti e presieduta da Cristina Crisari, dirigente regionale dell’Area Arti figurative, cinema e audiovisivo.

La Commissione ha ritenuto ammissibili a finanziamento 23 progetti per la “Categoria Esordienti”, soggetti che non abbiano scritto sceneggiature che siano state prodotte o dalle quali siano state realizzate opere cinematografiche o audiovisive, e 32 progetti per la “Categoria Autori”, soggetti che abbiano già scritto almeno una sceneggiatura che sia stata prodotta o dalla quale sia stata realizzata un’opera cinematografica o audiovisiva. Ogni beneficiario potrà ricevere un importo di 5 mila euro, a sostegno della scrittura di progetti di sceneggiatura per: lungometraggi cinematografici o televisivi, serie tv, cortometraggi, soggetti per il web.

