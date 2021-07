Doppio pesi leggeri, Rodini e Cesarini nella storia olimpica: oro a Tokyo

Tokyo – All’inseguimento di un sogno Federica Cesarini e Valentina Rodini in questa finale del doppio leggero femminile.

Azzurre reattive allo start, balzano in testa appaiate alla Gran Bretagna, con Francia e Olanda che assestatisi dopo i primi colpi le vanno a prendere, e ai 500 metri è inglesi, francesi e italiane, in quest’ordine, in pochi centesimi. Si alza il vento sul Sea Forest Waterway ma le azzurre restano concentrate e continuano a restare attaccate al treno di Gran Bretagna e Francia, piazzando un attacco ai 750 metri che a 38 colpi le porta in testa. Rinviene pericolosamente l’Olanda in acqua 1, un avversario temibile per Fede e Vale che però ai 1000 metri sono ancora lì, terze a meno di cinque decimi dalle olandesi che dopo essere transitate in testa vanno ad aumentare.

Bravissime le due azzurre a non cedere in questa prova di nervi a centrocampo che vede protagoniste anche Francia e Gran Bretagna, sarà una lotta anche a chi sbaglierà meno in un lago dalle difficili condizioni. Sembra prendere il largo l’Olanda in prossimità dei 1500 metri, dove però l’Italia passa ancora terza e ancora in piena lotta per un sogno. Le inglesi attaccano e la Francia prova a seguirle, Federica e Valentina sono lì a giocarsela, si appanna l’azione dell’Olanda e ora negli ultimi 200 metri ci si gioca il tutto per tutto! Vola la barca azzurra, attenzione alla Francia che risale pericolosamente ma è incredibile l’azione azzurra, nelle ultime 5 palate le azzurre danno il tutto per tutto, ed è oro olimpico. Italia campione olimpica dopo 21 anni, prima medaglia e primo storico oro azzurro al femminile ai Giochi per la selezione azzurra.

Italia (Valentina Rodini, Federica Cesarini) 6.47.54, 2. Francia (Laura Tarantola, Claire Bove) 6.47.68, 3. Olanda (Marieke Keijser, Ilse Paulis) 6.48.03, 4. Gran Bretagna (Emily Craig, Imogen Grant) 6.48.04, 5. Usa (Mary Reckford, Sechser) 6.48.54, 6. Romania (Ionela Cozmiuc, Gianina Beleaga) 6.49.40.

