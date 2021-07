Fiumicino, comincia la rimozione delle auto abbandonate

Fiumicino – E’ iniziato oggi il nuovo servizio di rimozione delle auto abbandonate sul territorio comunale, in collaborazione con l’azienda “Pissta”.

“Oggi rimuoviamo le prime quattro auto – spiega la comandante della Polizia Locale Daniela Carola – e entro ottobre contiamo di rimuovere tutte le 70 auto che abbiamo già censito in tutta la città”.

“Poi il servizio sarà calendarizzato con regolarità – prosegue – e una volta a settimana procederemo alla rimozione di eventuali altri veicoli che, nel frattempo, risulteranno abbandonati”.

“Il servizio è a costo zero per l’amministrazione e per i cittadini – spiega la comandante – perché è un servizio aggiuntivo di un contratto che riguarda la pulizia e il ripristino delle strade dopo gli incidenti. Anche questo sarà un servizio che non peserà sulle casse comunali perché coperto dalle assicurazioni di chi risulterà responsabile degli incidenti stessi”.

“Finalmente possiamo dare una risposta concreta a tutte le segnalazioni che ormai da diverso tempo le cittadine e i cittadini ci inviano – conclude – ed eliminare dalle nostre strade carcasse e veicoli che in poco tempo si trasformano in punti di degrado”.

