Fiumicino, via dell’Aeroporto a 50km/h, Carola: “Limite deciso da Anas”

Fiumicino – “Stiamo ricevendo, in questi giorni, diverse lamentele da parte di cittadine e cittadini a cui sono arrivate contravvenzioni per aver superato il limite di velocità su via dell’Aeroporto di Fiumicino, da poco passato a 50km/h“. Lo dichiara la comandante della Polizia Locale Daniela Carola.

“Com’è noto, via dell’Aeroporto di Fiumicino non è di gestione del Comune – spiega Carola -, ma di Anas. Anche se le contravvenzioni arrivano dal nostro comando di Polizia Locale, è Anas che stabilisce i limiti di velocità. E lo ha fatto con un’ordinanza emessa a seguito di prove di carico e di un parere tecnico commissionati dalla stessa Anas. Per questa ragione, il limite di velocità, in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra via Montgolfier e piazza Umberto Nobili è stato ridotto a 50km/h. Giunta l’ordinanza, il Comune non poteva non adeguare l’autovelox al nuovo limite imposto”.

“È esattamente, per fare un esempio, quello che succede con le contravvenzioni fatte per violazioni delle norme anti-covid – spiega -: è vero che le possiamo fare noi, come anche altre forze dell’ordine, ma non sono regole che ha stabilito il Comune”.

“Per altro, Anas ha provveduto a tempo debito a cambiare la segnaletica, indicando il nuovo limite di velocità – conclude la comandante -. Purtroppo, quando si percorre una strada ogni giorno, per abitudine non si fa molto caso ai cambiamenti nella segnaletica. Invece bisogna sempre prestare attenzione alle indicazioni”.

