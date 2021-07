Maccarese, ultimi appuntamenti dell’Estate bambini alla Biblioteca dei Piccoli

Fiumicino – Ultimi due appuntamenti da non perdere quelli organizzati dalla Biblioteca dei Piccoli di Maccarese nell’ambito della rassegna FIUMICINO ESTATE DEI BAMBINI 2021 presso la corte della Casa della Partecipazione a Maccarese (via del Buttero). Gli eventi prevedono un ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo email bibliodeipiccoli.10anni@gmail.com e avranno inizio alle ore 18.00, non alle 18.30 come indicato nella locandina del programma generale.

IL GRANDE LIBRO ANIMATO DELLE FIABE di e con Francesco Picciotti

VENERDI 30 LUGLIO 2021 – NUOVO ORARIO: 18.00, a cura di Divisoperzero

I libri sono oggetti magici, che possono portarci ovunque e in qualunque tempo. Possono contenere parole, musiche, immagini, storie divertenti oppure paurose. Nel grande libro animato delle fiabe c’è tutto questo e aprirlo tutti insieme sarà una grande scoperta.

LA VITA E’ IN GIOCO

SABATO 31 LUGLIO 2021 – NUOVO ORARIO: 18.00, a cura di Traccedarte

Spettacolo teatrale, tratto da testi scritti da attivisti di Amnesty International con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sui temi dei diritti umani, del rispetto interculturale, del rifiuto della violenza e del valore della solidarietà. Compagnia teatrale Traccedarte, con Fabiana Anzellini, Laila Aronica, Andrea Sportiello, Silvia Uroni e con la partecipazione di Irene Immune. Adattamento e regia di Maria De Luca. Con il Patrocinio del Comune di Fiumicino e il sostegno del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Fiumicino. Sarà presente il Gruppo 056 Roma Boccea di Amnesty International con uno stand informativo.