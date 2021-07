Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Passata la perturbazione di mercoledì l’anticiclone tenterà di rimontare anche sulle regioni settentrionali riportando condizioni più stabili giovedì. Assisteremo così ad una giornata stabile sull’Italia e in prevalenza soleggiata su tutte le regioni, con temperature in aumento al Nord e sull’alto Tirreno, ma dalla depressione presente sulle Isole Britanniche si preparerà ad entrare in azione una nuova perturbazione. Raggiungerà l’arco alpino nel corso di venerdì con un nuovo carico di rovesci e temporali che sconfineranno all’alta Val Padana. Nulla di fatto invece sul resto d’Italia, con tempo stabile e caldo canicolare.

METEO GIOVEDI’ 29 LUGLIO. Al Nord, sole prevalente su tutte le regioni per l’intera giornata. Tra pomeriggio e sera, qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi orientali. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 34, Al Centro, sole e caldo protagonisti su tutte le regioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 37, fino a 39 sulla Sardegna orientale. Al Sud, anticiclone nord-africano persistente con cieli sereni e caldo intenso. Temperature senza particolari variazioni, massime comprese tra 36 e 41.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Alta pressione africana in rinforzo a garanzia di cieli in prevalenza sereni, salvo la presenza di nubi marittime al mattino sulla Toscana Nord-occidentale, costiera e ed entroterra, nonché sui settori costieri tra Orbetello e Grosseto; nubi in dissolvimento entro tardo mattino. Temperature stabili o in lieve ulteriore aumento nelle massime con caldo intenso, in particolare nelle aree interne e fondovalle di Umbria, Lazio e Toscana orientale; picchi locali di 36-38°C. Altrove massime in genere comprese tra 32-35°C, mentre lungo la costa oscilleranno tra 28-33°C. Venti meridionali su Lazio ed Umbria, a tratti moderati, mentre ruoteranno da Ovest in prevalenza deboli sulla Toscana. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno noteremo un martedì caratterizzato dalla presenza di nuvolosità irregolare talora compatta, con locali precipitazioni al mattino su Toscana, alto Lazio e Umbria; possibili brevi spunti temporaleschi su coste dell’alto Lazio, viterbese e Maremma. Seguirà una giornata tendenzialmente più asciutta con nubi medio-alte a sporcare i cieli e locali note instabili diurne su Appennino toscano. Maggiori schiarite entro sera. Temperature massime in aumento su Lazio e Umbria, con punte di 35-38°C nelle zone interne. Nei giorni a seguire l’Anticiclone africano tornerà a rinforzarsi, a garanzia di giornate soleggiate ma dal clima rovente, specie sulle zone interne tra Lazio, Umbria e Toscana orientale; possibili picchi di 38-40°C tra mercoledì e venerdì.

