“No al Green pass” i deputati di FdI occupano l’Aula: seduta sospesa

Protesta di Fratelli d’Italia che ha occupato l’Aula della Camera e la seduta è stata sospesa.

Al termine della protesta, L per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche. Il dl contiene le norme sul Green pass e sulla revisione dei parametri per la classificazione delle zone di rischio secondo i contagi.

Al termine della votazione, la seduta è stata nuovamente sospesa per lo svolgimento della conferenza dei capigruppo che deve decidere il calendario dei lavori di agosto. (fonte: adnkronos)