Scauri – Nel corso del pomeriggio di ieri 28 luglio 2021, a Scauri di Minturno, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all’interno di una villa di proprietà di una signora 79enne.

I carabinieri della stazione di Scauri e della sezione radiomobile del norm della Compagnia di Formia, prontamente intervenuti sul luogo dell’incendio, sono riusciti a mettere in salvo la donna.

Foto 2 di 2



Le operazioni di spegnimento venivano effettuate dai Vigili del fuoco di Gaeta.

Fortunatamente la signora non riportava traumi o lesioni mentre la struttura abitativa risulta seriamente danneggiata e quindi non agibile.

