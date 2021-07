Tokyo – Ed eccoci alla finale del doppio pesi leggeri maschile con i due guerrieri azzurri, Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, pronti a giocarsi il tutto per tutto per il sogno a cinque cerchi alle Olimpiadi di Tokyo.

Sono arrivati con una striscia di risultati impressionante che, dal 2017, segna la loro vita su questa barca ed è per questo che, imperturbabili e pronti, si staccano dai blocchi insieme a tutti gli avversari e iniziano subito a bordeggiare con la Repubblica Ceca, mentre l’Irlanda e alla loro spalle. Un duello cechi e tedeschi con quest’ultimi che iniziano a fare l’andatura e al passaggio del primo intertempo la Germania è in testa, ma l’Italia è a 80 centesimi e davanti all’Irlanda di 60 centesimi. Una punta a punta che, come da pronostico, caratterizzerà questa gara con l’Italia in terza posizione prima del passaggio ai mille metri con la Germania a mezza barca dall’Irlanda davanti all’Italia.

Ma gli azzurri iniziano ad aumentare e attaccare i due battistrada e al passaggio dell’ultima frazione l’Irlanda è prima mentre la Germania e l’Italia si dividono le altre due posizioni da podio. Finale infermale per le tre imbarcazioni che alzano ancora il ritmo di gara e sul finale l’Irlanda va a vincere l’oro mentre la Germania dopo un duello all’ultima palata si piazza seconda per l’argento e l’Italia è medaglia di bronzo, sensazionale.

Irlanda (Fintan Mc Carthy, Paul O’Donovan) 6.06.43, 2. Germania (Jonathan Rommelmann, Jason Osborne) 6.07.29, 3. Italia (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta) 6.14.30, 4. Repubblica Ceca (Jiri Simanek, Miroslav Vrastil) 6.16.42, 5. Belgio (Niels van Zandweghe, Tim Brys) 6.18.10, 6. Uruguay (Bruno Cetraro Berriolo, Felipe Kluver Ferreira) 6.24.21.

