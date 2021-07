Unicredit: continuano le assunzioni in Italia

Il gruppo bancario Unicredit, formato da una rete capillare di 4000 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, effettua nuove assunzioni che riguarderanno soprattutto Consulenti Direct e Consulenti di Filiale. I Consulenti Direct con capacità di comunicazione e di relazione con i clienti, predisposizione alla risoluzione dei problemi, passione, energia e positività, dovranno gestire la relazione con i clienti al fine di soddisfarne i bisogni, contribuire al raggiungimento degli obiettivi collaborando con i colleghi, saper intercettare le necessità dei clienti cogliendo le opportunità commerciali; i Consulenti di Filiale con passione, energia, positività, capacità interpersonali e predisposizione alla risoluzione dei problemi, dovranno promuovere l’utilizzo dei canali digitali per ampliare i punti di contatto con i clienti, contribuire al raggiungimento degli obiettivi collaborando con i colleghi, saper intercettare le necessità dei clienti cogliendo le opportunità commerciali e gestirne la relazione.

Le altre figure ricercate riguardano Specialisti Digitali, con ottime capacità di rappresentazione semplice e di sviluppo di soluzioni innovative, ottime capacità analitiche, di problem solving e di organizzazione delle attività, che dovranno verificare i tracciamenti e il controllo della qualità dei dati, analizzare il mercato in termini di nuove soluzione di web analytics di evolvere la reportistica digitale rendendola sintetica ed efficace, valutare le performance delle iniziative commerciali e delle campagne e valorizzare le proprie attività anche attraverso la predisposizione di presentazioni strutturate; Pianificatori Industriali; Consulenti per gli Investimenti etc.

Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere