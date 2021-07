Estate 2021, cosa fare a Fiumicino fino al 1° agosto

Fiumicino – Un fine settimana da non perdere quello degli appuntamenti di Fiumicino Estate.

Venerdì 30 luglio

– “Il grande libro animato delle fiabe” – Spettacolo di parole e carta a cura di Divisoperzero

ore 18:00 alla Casa della Partecipazione a Maccarese

– Notti di cinema – Proiezione “Compromessi sposi” – a cura della Commissione cinematografica-Acis

ore 21:00 in via Francesco Marcolini a Torrimpietra

-“We are back”: spettacolo di danza a cura di Milleluci Dance

ore 21:00 a Villa Guglielmi

Sabato 31 luglio

– Notti di cinema – Proiezione “Sono solo fantasmi” di Christian e Brando De Sica – a cura della Commissione cinematografica-Acis

ore 21:00 al centro anziani di Passoscuro

– “La vita è in gioco”: spettacolo teatrale a cura di Traccedarte in collaborazione con la Garante per l’Infanzia e l’adolescenza e la Biblioteca dei Piccoli

ore 18:00 fino alla Casa della Partecipazione di Maccarese

Domenica 1 agosto

– Nun c’è verso – La canzone romana dall’800 alla modernità con Danilo Pierini (tastiere/saxofono) e Daniela Vergili (voce) a cura del Museo del Saxofono

ore 21:00 alla Casa della Partecipazione a Maccarese

– “Il jazz di Charlie Parker con i poeti e gli scrittori della beat generation” – “Il jazz di Charlie Parker con i poeti e gli scrittori della beat generation”: testi e letture sceniche di Gianni Caruso con Carmelo Iorio al sax alto e Roberto Altamura alla batteria

ore 21:00 a Villa Guglielmi