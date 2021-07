Fiumicino, Caroccia: “La pista ciclabile è in piena evoluzione”

Fiumicino – “La ciclabilità a Fiumicino è sempre in piena evoluzione, arricchendosi di nuovi tratti: Parco Leonardo, Focene, Fregene, Passoscuro, Isola Sacra. Da qualche ora abbiamo aperto il tratto di ciclabile già programmato dall’Amministrazione comunale da diverso tempo, che va dalla pista realizzata negli anni scorsi sull’argine del Tevere, alla parte abitata di Parco Leonardo (leggi qui), tratto che proseguirà verso il quartiere delle Pleiadi e, con un altro tronco sull’argine del fiume, si collegherà con la capitale. Lo dichiara in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia.

“Mentre, 2 giorni fa abbiamo inaugurato il tronco di pista ciclabile a Fregene, – spiega l’Assessore – che con un primo tratto si innesta su Viale di Porto per poi proseguire verso via Campo Salino e la stazione ferroviaria di Maccarese per sviluppare anche un servizio ferreo per le due ruote.

Proprio in questi giorni, ottenuti i permessi degli enti competenti, i miei uffici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici hanno trasmesso all’Ufficio Gare la documentazione necessaria per far selezionare la ditta che, nel periodo autunnale, darà seguito alla realizzazione di due ponticelli a Focene per agevolare i molteplici ciclisti della località”.

“I miei uffici stanno continuando la progettazione di nuovi tratti – conclude Caroccia – per rendere funzionali i collegamenti dei quartieri e delle svariate località”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino