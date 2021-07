Gaeta – E’ stato un pomeriggio di incendi nel sud Pontino. Particolarmente colpito il territorio di Gaeta in via dell’Agricoltura e in via Forte Emilio Savio. Due incendi di vaste dimensioni si sono sviluppati su due montagne una di fronte all’altra. Fiamme persistenti che hanno raso al suolo diversi ettari di macchia mediterranea.

Tanta la paura tra i residenti che hanno dovuto fare i conti con le fiamme che si sono fatte strada velocemente sui due rilievi. Alcuni hanno scelto di abbandonare le proprie case, altri di restare e cercare di salvaguardare non solo le abitazioni ma anche gli animali.

Foto 3 di 6











Naturalmente si è costituita una task force composta dai Vigili del fuoco e varie associazioni della Protezione civile, La Fenice di Gaeta, I Falchi di Fondi insieme ai volontari di Minturno.

Sono state interminabili ore di lavoro per i soccorritori per avere ragione di fiamme persistenti che ancora nel tardo pomeriggio non sono state spente. Ancora adesso, infatti, gli operatori preposti alle attività di spegnimento stanno lavorando per circoscrivere i due fronti di fuoco ed evitare danni più seri alla vegetazione, agli abitanti delle zone interessate e agli animali.

Ma gli incendi, negli ultimi giorni si susseguono nel sud Pontino. Ieri le fiamme hanno interessato Fondi località Gegni dove sono andati in fumo circa 45 ettari di macchia mediterranea. Sul posto la squadra VF Boschiva di Fondi con il supporto di dos vf che ha coordinato due Can VF ed un RL (Elicottero regionale) della regione Lazio. A terra anche volontari di Protezione Civile.

(Il Faro online)