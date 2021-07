Limite di velocità su Via dell’Aeroporto, la Lega chiede una moratoria sulle multe

Fiumicino – “Abbiamo appreso che per volere dell’Anas su via dell’Aeroporto, nei pressi di Piazza Umberto Nobile, la velocità di percorrenza è stata ridotta dai 60 agli attuali 50 chilometri all’ora”.

A parlare sono Federica Poggio e Vincenzo D’Intino, consiglieri comunali Lega-Salvini Premier.

“Un cambio repentino che ha fatto ‘strage’ di multe. Sono infatti decine e decine le contravvenzioni che ogni giorno arrivano agli automobilisti ormai abituati ai vecchi 60.

Per carità, nulla di irregolare. La segnaletica c’è e come è prassi, la legge non ammette ignoranza. Ci saremmo però aspettati da parte del Comune di Fiumicino una comunicazione più efficace.

Le metodologie per avvertire i cittadini ci sono: social, stampa locale o i famosi tabelloni di cui è piena la città. Ecco perché, a fronte di una mancata divulgazione e visto il periodo storico che viviamo con gli strascichi economici legati alla pandemia da Covid, chiediamo una moratoria sulle multe, anche su quelle già pagate.

E l’avvio di una campagna di informazione che ci tolga dalla mente che tutta questa mancata segnalazioni non sia altro che un modo di fare cassa sulle spalle dei soliti noti”.

