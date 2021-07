Pugilato, Giordana Sorrentino si ferma agli ottavi di finale alle Olimpiadi

Tokyo - Si ferma agli ottavi di finale alle Olimpiadi, la prima avventura a cinque cerchi di Giordana Sorrentino. L’azzurra di un fiorente pugilato femminile italiano è stata battuta dalla taiwanese Huang per 5 a 0.

Un ottavo di finale difficile per la boxeur tricolore sul ring di Tokyo nella categoria dei 51 kg. Un sogno partecipare ai Giochi 2020 per l’atleta del Centro Sportivo dei Carabinieri e cittadina di Fiumicino, che giovanissima si rifarà certamente per le prossime edizioni olimpiche.

(foto@FederazionePugilisticaItalianaFacebook)

