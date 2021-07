Roma, stretta sugli abusivi: denunciato finto parcheggiatore ultrasettantenne

Roma – Proseguono senza alcuna interruzione i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro finalizzati al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità nel Centro Storico della Capitale. Nelle ultime ore, tre persone sono finite in manette e una è stata denunciata a piede libero.

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un 27enne, originario di Potenza, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. Ieri mattina, l’uomo è entrato in un negozio di abbigliamento della galleria commerciale “Forum Termini” e ha prelevato due confezioni di profumi da un espositore, rimuovendo le placche antitaccheggio e cercando di allontanarsi senza pagare. Il ladro è stato però notato dal personale addetto all’accoglienza clienti che ha immediatamente allertato i Carabinieri.

I militari lo hanno quindi bloccato, recuperando la refurtiva e arrestandolo per furto aggravato.

Con la stessa accusa, nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno arrestato due cittadini cubani di 23 e 28 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, bloccati all’interno della fermata metropolitana “Spagna”, subito dopo aver derubato una turista polacca di 33 anni di uno smartphone, sfilato dalla borsa che teneva a tracolla.

Tutti gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno sorpreso un 71enne delle Filippine mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo in piazza Benedetto Cairoli. L’uomo è stato denunciato a piede libero, poiché recidivo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

