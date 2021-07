Tokyo 2020, Paltrinieri in finale nei 1500 stile, per riprendersi l’oro: “Sono carico”

Tokyo – Paltrinieri si gioca il titolo olimpico nei 1500 stile. Poco fa l’azzurro ha conquistato la qualifica alla finale con il tempo di 14’49”17. Scenderà in vasca da campione in carica e gli avversari, tra cui un certo Romanchuk rivale anche nel fondo, cercheranno di strappare all’atleta delle Fiamme Oro, l’oro di specialità conquistato a Rio 2016.

E’ arrivato non in ottima forma Greg alle Olimpiadi. La mononucleosi lo ha fortemente debilitato e condizionato, ma l’argento negli 800 metri è arrivato perentorio con tutto il cuore possibile e oggi sta meglio in semifinale Paltrinieri. Fisicamente le sensazioni arrivano forti e positive. Lo dice ai microfoni di Raisport, ma è necessario fare un passo alla volta per arrivare fino in fondo: “Non so cosa aspettarmi, ma sono carico per la finale”. Ci crede il cuore del campione e la sua classe è pronta a mostrarsi anche nella gara da battaglia per lui: “So cosa posso fare”.

