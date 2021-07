Un libro in 5 minuti, quest’estate nutri anche la tua anima

Per tutta la stagione invernale, grazie alla partnership con la piattaforma culturale Direzione Itaca, di Gianni Caruso, abbiamo proposto ogni settimana la (ri)lettura di un classico in 5 minuti, nella rubrica dal titolo esplicativo “Un libro in 5 minuti”.

Un’idea che abbiamo ritenuto un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie. Ascoltare il racconto di un buon libro in (più o meno) 5 minuti può essere un piacevole ripasso per chi è già acculturato così come può essere un ausilio per lo studente che vuole rinfrescare velocemente l’argomento di un’opera; infine, può essere il primo approccio per chi invece non ha studiato, ma decide di avvicinarsi al mondo della letteratura.

Dall’Odissea a Madame Bovary, dall’Amleto al Fu mattia Pascal, e tante altre opere ancora tra le quali scegliere. Tutto rigorosamente in forma gratuita (è ovvio, ma va comunque specificato).

E allora l’idea dell’estate 2021 potrebbe essere questa. Sdraiati al sole, mentre ci si fa cullare dalla brezza marina piuttosto che dalla quiete di montagna, perché non dedicare 5 minuti al giorno alla cultura? Comodamente sdraiati, possiamo chiudere gli occhi. mettere le cuffiette e lasciarci trasportare nell’immenso cosmo della fantasia letteraria, in un viaggio certamente appagante e istruttivo.

Dedichiamo ore alla cura del nostro corpo, potremmo dedicare 5 minuti anche al nutrimento della nostra anima. Forse ne verrebbe fuori un mondo migliore.

Ecco il link generale dal quale poter scegliere cosa ascoltare per poi fare un tuffo… nella letteratura. CLICCA QUI

Ricordiamo che il riferimento originario è alla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, dove alla voce “Un libro in 5 minuti”, vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale.