Zucchine trifolate: un gustoso contorno, facile da preparare

Hai bisogni di preparare un contorno veloce e gustoso? Le zucchine trifolate sono la soluzione in ogni tipo di occasione: un contorno classico delizioso, facile e veloce, tipico della cucina italiana. Le zucchine, prima vengono tagliate a rondelle e poi “trifolate“, ovvero cotte in padella con olio, aglio, prezzemolo. E’ vero che bastano pochi ingredienti e pochi minuti, ma per prepararle alla perfezione è necessario seguire piccoli passaggi per ottenere al meglio una ricetta classica che non passa mai di moda, pronta in 8 minuti.

Le zucchine trifolate possono accompagnare piatti di ogni tipo: dalla carne, al pesce, uova, ma anche come antipasto per farcire bruschette o crostoni, oppure per condire la pasta, pizza, focacce, farcire panini o crepes.

Zucchine trifolate: la ricetta

Ingredienti: (Quantità per 4 persone)

500 gr di zucchine

3 – 4 cucchiai di olio

3 spicchi di aglio

abbondate prezzemolo fresco tritato

sale

pepe

Procedimento:

Prima di tutto tagliare le zucchine a rondelle molto sottili spessore circa 3 mm. Poi in una padella molto larga lasciar dorare l’aglio sbucciato e leggermente schiacciato con olio per 1/2 minuto. Infine aggiungete le zucchine in padella con abbondante prezzemolo. Trifolare le zucchine per 5 minuti a fiamma vivace. Se sono state tagliate più spesse ci vorranno 7 – 8 minuti. Girare ogni tanto in modo che tutte le zucchine si insaporiscano bene. Solo a fine cottura aggiungete sale e pepe. Mescolare bene. Le zucchine trifolate sono pronte per essere servite.

