Chiusura notturna del Pat a Minturno, Moni attacca: “E’ grave, vista l’affluenza turistica”

Minturno – Il candidato a Sindaco e capogruppo della Lega in consiglio comunale, Massimo Moni, è intervenuto nell’ultima seduta di Consiglio comunale portando all’attenzione dell’amministrazione comunale i disagi e i rischi dovuti alla chiusura nelle ore notturne, dalle venti alle otto del mattino del Punto di Assistenza Territoriale (PAT).

“Non si vuol fare demagogia – dichiara Moni -, ma rimarcare il fatto che un PAT non si può chiudere di notte soprattutto in un periodo come quello estivo contraddistinto da una forte presenza di turisti sul nostro territorio.

Si era detto che la chiusura notturna era dovuta all’emergenza Covid con il trasferimento del personale in altre strutture ospedaliere per potenziare i servizi, ma con il passare del tempo nulla è cambiato e come Amministrazione non è stato fatto nulla per sollecitare la Asl a ripristinare il servizio h24, neanche una mozione in Consiglio comunale, ma c’è stato il silenzio assoluto su una questione non di secondaria importanza in quanto riguarda la nostra salute”.

Un’ulteriore questione sollevata dal capogruppo Moni riguarda “la mancata riapertura della villa comunale “ contestando: “I tempi dei lavori e avendo già richiesto in commissione lavori pubblici di rimandare l’inizio dei lavori a settembre. Ora è trascorso tutto il mese di luglio – dice Moni – e i cittadini del centro continuano a non poter usufruire della Villa comunale, unico polmone verde di Minturno capoluogo”.

