Dal Cio il bronzo olimpico del 4 senza per Bruno Rosetti: “Mi ripaga della rinuncia forzata alla finale”

Tokyo – Bruno Rosetti, dopo il fermo per essere risultato positivo al test anti Covid a poche ore dalla finale del quattro senza che poi ha conquistato la medaglia di bronzo (leggi qui), e attualmente isolato nel “covid hotel”, oggi ha ricevuto dal Presidente del Coni Giovanni Malagò la notizia che il Cio, su interessamento del Presidente stesso, ha deciso di assegnargli la medaglia di bronzo che avrebbe conquistato se non fosse risultato positivo al test.

“Sono molto contento di aver ricevuto la notizia dal presidente Malagò di questa decisione del Cio che, in qualche modo, mi ripaga di un evento che mi ha coinvolto mio malgrado e tuttora non riesco a capire come sia potuto accadere. In questi giorni ho letto molto e voglio dire subito che non mi sono chiuso nel mutismo, ma ho rispettato il lavoro di tutti ed avevo bisogno di metabolizzare la delusione per non aver potuto gareggiare con i miei compagni di barca”.

Rosetti prosegue: “Faccio i complimenti a tutta la squadra italiana del canottaggio che ha fatto una grande Olimpiade e a Marco Di Costanzo in particolare che si è seduto al mio posto ed ha garantito a Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino di coronare il sogno del podio olimpico. Ora continuo nella mia quarantena e spero di poter ricevere questa medaglia prima che torni in Italia. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino”.

