Nettuno, apre il parcheggio di via Cavour: ad agosto 70 posti auto in più per turisti e cittadini

Nettuno – Saranno disponibili per l’intero mese di agosto altri 70 parcheggi a Nettuno. Sarà a disposizione di cittadini e turisti, infatti, il parcheggio della scuola Angelo Castellani di Via Cavour che sarà gestito dell’Associazione Nati 2 Volte, con il ricavato delle offerte che andrà a sostenere i loro progetti rivolti alle fasce più deboli della popolazione.

“Dal 1 agosto sarà attiva questa nuova area di parcheggio temporanea – spiega il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – si tratta di altri 70 posti auto che vanno ad aggiungersi a quelli della riapertura parziale di piazzale Berlinguer, all’area di parcheggio della Stazione e che affiancano i tre servizi di navetta gratuiti che permettono di raggiungere durante il giorno e nelle ore serali nel weekend, e anche Torre Astura dalle aree di sosta di via Ugo La Malfa e via Diaz in supporto anche alle attività commerciali del territorio. Siamo contenti per come sta procedendo la stagione estiva, con cittadini e turisti che dimostrano di apprezzare gli eventi che abbiamo proposto e la soluzione di spettacoli nelle aree pedonali del centro, oltre che agli spettacoli presso il Teatro Spazio Vitale e Teatro Stadio 8 che stanno facendo registrare ogni sera il tutto esaurito. Ora ci accingiamo a vivere il mese più caldo dell’Estate e Nettuno è pronta ad accogliere in sicurezza chiunque voglia venire a farci visita”.

“Siamo felici come amministrazione – spiega l’Assessore Ai Servizi Sociali Maddalena Noce – di offrire anche quest’anno questo servizio ai cittadini e a chi viene a visitare le bellezze della nostra città. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e anche la dirigenza scolastica del Circolo Didattico che gestisce l’area. Oltre che parcheggiare comodamente nel centro cittadino, chi sceglierà di lasciare qui la macchina farà anche del bene sostenendo i progetti di Nati2Volte e per questo invito tutti a usufruire di questo servizio”.