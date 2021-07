Pomezia – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di venerdì 30 luglio in via Pratica di Mare, nel comune di Pomezia. E sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Pomezia, sono intervenuti i volontari della Protezione Civile BluSub di Ostia.

A prendere fuoco delle sterpaglie secche. Le operazioni di spegnimento dell’incendio, estesosi per circa due chilometri, hanno richiesto ben due ore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia