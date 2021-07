Pugilato, Irma Testa la donna dei record: è la prima atleta di bronzo alle Olimpiadi

Tokyo – Irma Testa la prima donna. E’ lei a vincere alle Olimpiadi uno splendido bronzo per il pugilato italiano. E’ nella storia l’azzurra che sin da bambina ha voluto fortemente praticare uno sport che sembrava proibitivo per le donne e che poi da adulta e atleta ha collezionato due ori mondiali e cinque europei. Oggi è un modello per tante ragazze che vorranno seguire le sue orme nella boxe.

Un talento nella classe femminile della disciplina sul ring. Cinge il collo con il bronzo nella categoria dei 57 chilogrammi, dopo essere stata sconfitta dalla filippina Petecio per 4 a 1. Ma è nei primati azzurri Irma anche perché la sua è la medaglia numero 60 alle Olimpiadi Estive ed la 22esima a Tokyo per l’Italia Team.

(foto@FederazionePugilisticaItalianaFacebook)

