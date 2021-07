Una serata di beneficienza per la “Casa Ronald” di Palidoro

Fiumicino – “Ieri sera ho avuto il piacere di rappresentare l’amministrazione comunale alla serata di beneficienza di Casa Ronald -fondazione Ronald McDonald”. A parlare è l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna.

“La fondazione gestisce alloggi solidali che danno ospitalità e assistenza ai bambini malati, che devono ricorrere a cure per cui è necessaria la lungodegenza lontani da casa, e alle famiglie – spiega l’assessora -. La serata è stata dedicata in particolare alla casa Ronald di Palidoro e alla casa Ronald Bellosguardo di Roma”.

“In particolare, la casa Ronald di Palidoro, nata nel 2008, è la più grande delle quattro case della fondazione e può ospitare fino a 33 famiglie – prosegue Colonna -. Oltre ad essere una struttura molto accogliente e gestita con grande professionalità, ha la peculiarità di essere inserita in un contesto paesaggistico molto bello e a due passi dal mare”.

“Il supporto che queste strutture offrono ai piccoli pazienti e alle loro famiglie lontane da casa, si rivela fondamentale perché si sentano accompagnate lungo un percorso spesso difficile da affrontare – aggiunge -. Siamo particolarmente orgogliosi che proprio sul nostro territorio, si trovi la più grande Casa Ronald, il cui lavoro si affianca a quello preziosissimo e indispensabile del Bambino Gesù”.

“La serata, a cui insieme a me ha partecipato anche la presidente della commissione Lavori Pubblici, Paola Meloni, si è svolta in un clima molto bello, allegro e solidale, sulla spiaggia di Maccarese nel rispetto di tutte le normative anti covid – conclude Colonna -. Un’iniziativa che ci auguriamo abbia un seguito e che consenta alla Fondazione di raccogliere più fondi possibili per sostenere queste strutture fondamentali per il sostegno ai bambini e alle loro famiglie”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino