Weekend da bollino rosso sulle strade: prese d’assalto le località turistiche in direzione sud

E’ previsto un fine settimana da bollino rosse sulle strade italiane. A darne notizia è l’Anas che annuncia: “Spostamenti in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali”.

L’esodo ha preso il via nel pomeriggio di ieri, al termine della giornata lavorativa e si è concentrato tra le 16 e le 22.

Oggi, sabato 31 luglio, il traffico è iniziato dalle 8 e andrà avanti fino alle 16, con picchi di caldo che supereranno i 33 gradi. (leggi qui)

Mentre domenica 1 agosto, in previsione di un’ulteriore aumento del traffico sulle principali arterie italiane in direzione delle località turistiche, dalle 7 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

(Il Faro online)