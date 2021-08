Fiumicino, il mondo parallelo dei cittadini “invisibili”

Fiumicino – Si era accampata nell’aiuola all’incrocio tra via Trincea delle Frasche e via della Scafa ed è vissuta lì, negli ultimi 15 giorni, una signora, senza fissa dimora, che aveva trovato riparo nell’area verde accanto al semaforo.

A notare la sua presenza forse molti, tra passanti e automobilisti, ad attivarsi in suo soccorso, in pochi. Non a caso, quando si parla di persone che vivono in strada, di senza fissa dimora, si adopera il termine “invisibili“.

A segnalare la sua situazione sui social, con un post sulla sua pagina Fb, Fabrizio Pagliuca, che ha chiamato in causa anche i servizi sociali del Comune:

“Da giorni questa anziana signora, di probabile origine asiatica, bivacca giorno e notte nelle aiuole del semaforo di via Trincea delle Frasche, Armando Fortini puoi avvertire tu i Servizi Sociali?”

La macchina della solidarietà degli abitanti di Isola Sacra, nel frattempo, si è messa in moto, per portare almeno un pasto alla donna, in evidente stato di necessità. Oggi l’intervento della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, che ha fatto un sopralluogo sul posto per verificare lo stato della situazione e ha allertato i Carabinieri.

La donna, senza documenti ed in evidente stato confusionale, è stata portata all’ospedale Grassi in autoambulanza per accertamenti. Ora l’iter che la riguarda sarà seguito dalla Polizia Locale di Fiumicino.

(foto da Fb)

