Incendio di sterpaglie, paura per le abitazioni in via di Tragliatella

Fiumicino – Giornata di fuoco ieri, 31 luglio 2021, per la squadra dei Vigili del fuoco antincendio boschivo di Cerveteri. Doppio intervento per i pompieri che nel primo pomeriggio si sono sono portati in via della Tragliatella angolo via Boccea, a Fiumicino, per un vasto fronte di fuoco che interessava sterpaglie e minacciava alcune abitazioni limitrofe.

Di seguito si sono spostati in via di Boccea, Roma, sempre per un incendio di sterpaglie. L’incendio ha coinvolto un uliveto e dei pali della Telecom. I Vigili del fuoco sono riusciti ad estinguere le fiamme prima che arrivassero alle abitazioni adiacenti e ad una chiesa posta nelle immediate vicinanze.

Visto il particolare sforzo fisico, i soccorritori ringraziano dei parrocchiani che si sono generosamente prodigati nel portare generi di conforto al personale intervenuto. Sul posto erano presenti anche i volontari della protezione civile e la polizia locale.

