Incendio in via Giuseppe Micali, fiamme a Stagni di Ostia

Ostia – Fiamme in un campo a via Giuseppe Micali. Succede a Ostia, oggi 1 agosto 2021, in località Stagni. Sul posto per domare l’incendio sono prontamente intervenuti gli uomini della Protezione civile The Angels.

A dare l’allarme sono stati proprio gli uomini della Protezione civile che hanno visto delle fiamme molto alte alzarsi dal suolo e sono immediatamente partiti con i mezzi a loro disposizione: autobotte, pick-up e mezzo in dotazione dalla regione Lazio. Le attività di spegnimento sono tutt’ora in corso.

Notizia in aggiornamento

