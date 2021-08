Marcell Jacobs oro olimpico nei 100 metri: “Un’emozione incredibile”

Tokyo – Un sogno incredibile per Marcell Jacobs. Una vittoria arrivata alle Olimpiadi nei 100 metri con lo stesso tempo registrato da Usain Bolt. Felicissimo Jacobs dopo la conquista dell’oro olimpico della leggenda a 9,80 sul traguardo.

In Italia mai accaduto prima e l’azzurro è quasi incredulo. Sorride ed è pronto ad ascoltare l’inno italiano domani sul primo gradino del podio. Forte, veloce e consapevole di se stesso.

Le dichiarazioni del protagonista ai microfoni di Raisport

“Il mio sogno di bambino, in finale già lo era, mi sentivo benissimo. Sono partito e ho corso velocemente.. grazie a tutti. Vedere Gimbo che ha saltato e poi ha vinto mi sono gasato, volevo farlo pure io. Sono la persona più felice al mondo. Abbiamo creato uno staff intorno a me, devo ringraziare tutti, mi hanno accompagnato, ringrazio Nicoletta Romanazzi la mia mental coach, saluto la mia famiglia. Dedico la mia medaglia a tante persone, a mio nonno che non c’è più e alla mia famiglia. Realizzare questo sogno è incredibile. E’ stata una emozione fantastica. Il mio sogno era vincere, esserci riuscito è straordinario, rivalsa per le mie difficoltà. Non vedo l’ora di sentire l’inno italiano”.

(foto@Colombo/Fidal)

