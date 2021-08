Minturno, espone il pass dei Carabinieri, ma è un falso

Minturno – Aveva esposto sulla propria autovettura un pass contraffatto recante lo stemma della Repubblica italiana e la dicitura “Ministero della difesa – Arma dei carabinieri”. Ma era un falso.

A scoprirlo i i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di circolazione stradale che hanno deferito deferivano in stato di libertà all’a.g. un 27 enne di Minturno per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

