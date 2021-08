Tokyo 2020. Il tuffatore britannico Tom Daley in tribuna… lavora all’uncinetto

Tokyo – Lavorare all’uncinetto… mentre si assiste in tribuna a una gara olimpica. Protagonista dell’insolita vicenda è il tuffatore britannico Tom Daley, 27 anni, che il 24 luglio a Tokyo ha vinto la medaglia d’oro nel sincro insieme al suo compagno di squadra Matty Lee. Attivista per per i diritti Lgbtq+, sposato con lo sceneggiatore premio Oscar Dustin Lance Black, è stato immortalato dalle telecamere mentre lavorava all’uncinetto, seduto in tribuna, durante gara di tuffi del trampolino 3 metri femminile.

(Il Faro online)