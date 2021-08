Tokyo 2020, oro olimpico storico per l’Italia nei 100 metri: Jacobs è campione

Tokyo – Italia nella storia dell’atletica mondiale. Marcell Jacobs è campione olimpico nei 100 metri a 9,80. Incredibile. Ma accaduto prima nella storia azzurra. E’ il primo atleta italiano a vincere l’oro a cinque cerchi alle Olimpiadi.

Una crescita straordinaria di Marcell in stagione, con record italiano a 9,95 a Savona, abbassato di un centesimo in batteria e poi ancora in semifinale fino a 9,84. Partito benissimo in finale al fianco di Simbine e in corsia 1 si prende l’oro della leggenda e dell’Olimpo dei migliori. Piange Marcell in pista con la bandiera tricolore tra le mani. E’ nella storia Jacobs, l’uomo più veloce del pianeta, alle Olimpiadi.

(foto@Colombo/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport